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Набравший на ЕГЭ 400 баллов раскрыл секрет успеха
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Набравший на ЕГЭ 400 баллов раскрыл секрет успеха 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, рассказал, что успехом на экзаменах обязан хорошей школьной подготовке и участию в олимпиадах.
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«К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии, а по биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же», — рассказал выпускник агентству РИА «Новости».
Руслан рассказал, что для поступления на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова ему придется сдавать экзамен по математике, «но после математического класса его хорошо сдать не очень сложно».
По словам школьника, всего он сдавал шесть госэкзаменов.
«Физику я сдал на 98 баллов и на 83 балла информатику. Информатика была первым экзаменом, и я не жалею, что на нее сходил, потому что я не ходил на пробники. Почувствовал формат ЕГЭ и меньше волновался на следующих», — рассказал он RT.
Руслан заявил, что ему нравится открывать новое, поэтому в будущем он надеется стать «исследователем, ученым, научным сотрудником».
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