Набравший на ЕГЭ 400 баллов раскрыл секрет успеха

Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев , набравший 400 баллов на ЕГЭ, рассказал, что успехом на экзаменах обязан хорошей школьной подготовке и участию в олимпиадах.

«К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии, а по биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же», — рассказал выпускник агентству РИА «Новости».

Руслан рассказал, что для поступления на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. Ломоносова ему придется сдавать экзамен по математике, «но после математического класса его хорошо сдать не очень сложно».

По словам школьника, всего он сдавал шесть госэкзаменов.

«Физику я сдал на 98 баллов и на 83 балла информатику. Информатика была первым экзаменом, и я не жалею, что на нее сходил, потому что я не ходил на пробники. Почувствовал формат ЕГЭ и меньше волновался на следующих», — рассказал он RT.

Руслан заявил, что ему нравится открывать новое, поэтому в будущем он надеется стать «исследователем, ученым, научным сотрудником».