Мультимедийный фонтан перед ДГТУ заработает для выпускников

В честь выпускного в ДГТУ на площади Гагарина заработает мультимедийный фонтан, который представит специально подготовленный видеоряд под гимн ВУЗа. Это будет первый полноценный запуск фонтана, ранее он работал только в тестовом режиме