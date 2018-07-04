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Мультимедийный фонтан перед ДГТУ заработает для выпускников
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Мультимедийный фонтан перед ДГТУ заработает для выпускников
Деловое сообщество
4 июля 2018
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В честь выпускного в ДГТУ на площади Гагарина заработает мультимедийный фонтан, который представит специально подготовленный видеоряд под гимн ВУЗа. Это будет первый полноценный запуск фонтана, ранее он работал только в тестовом режиме
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