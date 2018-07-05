Студентка вуза на Рязанке стала обладательницей главного приза рекламного конкурса от иностранной компании

Студентка первого курса Государственного университета управления Олеся Верескова победила на конкурсе рекламных проектов от компании Pe.Di. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.

«Студенты занимались созданием рекламных материалов, которые можно разместить на крышке бутылки. Оценивали их представители итальянской компании Pe.Di, которая выступила организатором конкурса. Кроме основного денежного приза Олеся Верескова получила бесплатную поездку в Италию », — говорится в источнике.

Отметим, что остальные участники также были награждены ценными призами от организаторов. (мю)