Ещё
Студентка вуза на Рязанке стала обладательницей главного приза рекламного конкурса от иностранной компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студентка вуза на Рязанке стала обладательницей главного приза рекламного конкурса от иностранной компании 

Управа Рязанского района 5 июля 2018
Фото: Мое Люблино
Студентка первого курса Государственного университета управления Олеся Верескова победила на конкурсе рекламных проектов от компании Pe.Di. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.
«Студенты занимались созданием рекламных материалов, которые можно разместить на крышке бутылки. Оценивали их представители итальянской компании Pe.Di, которая выступила организатором конкурса. Кроме основного денежного приза Олеся Верескова получила бесплатную поездку в Италию», — говорится в источнике.
Отметим, что остальные участники также были награждены ценными призами от организаторов. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Университет управления на Рязанке попал в топ вузов страны по версии Forbes Для школьников из Рязанского организуют экскурсии по московским паркам и усадьбам В столице завершается благоустройство площади Тверской Заставы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу237
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение