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Медведев рассказал, как прошла сдача ЕГЭ
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Медведев рассказал, как прошла сдача ЕГЭ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с ректорами вузов сообщил, что период сдачи ЕГЭ и госэкзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке и без осложнений.
"У нас завершилось проведение основного периода единых государственных экзаменов, период госэкзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке, без каких-либо серьезных осложнений. Хотя подготовка в ЕГЭ — это всегда очень напряженный и ответственный период для выпускников, родителей. От результатов действительно зависит будущее молодых людей", — сказал Медведев.
"Хочу еще раз поздравить всех, кто прошел через это испытание, пожелать успешного поступления в высшие учебные учреждения", — добавил он.
Во встрече участвуют ректоры МГТУ имени Баумана, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Томского госуниверситета, Санкт-Петербургского госуниверситета, МФТИ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Санкт-Петербургского политехнического университета, МГУ, МИФИ и Тюменского госуниверситета.
Со стороны правительства во встрече принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
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