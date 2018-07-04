Медведев рассказал, как прошла сдача ЕГЭ

"У нас завершилось проведение основного периода единых государственных экзаменов, период госэкзаменов прошел в достаточно спокойной обстановке, без каких-либо серьезных осложнений. Хотя подготовка в ЕГЭ — это всегда очень напряженный и ответственный период для выпускников, родителей. От результатов действительно зависит будущее молодых людей", — сказал Медведев.

"Хочу еще раз поздравить всех, кто прошел через это испытание, пожелать успешного поступления в высшие учебные учреждения", — добавил он.