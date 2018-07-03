Юный гений: 8-летний мальчик из Бельгии поступает в университет

Лоран Симон — мальчик из обычной бельгийской семьи с весьма необычными способностями. В свои 8 лет он успел окончить школу, полюбить математику и физику и развить IQ до 145 пунктов. После летних каникул Лорана ждет поступление в университет, и за него уже готовы бороться лучшие вузы мира.

Источник: BBC Лоран прошел школьную программу за 1,5 года, получив диплом об окончании вместе со своими 17-летними одноклассниками в Брюгге. Его мать — голландка, отец — бельгиец, и они невероятно гордятся своим сыном.

«Сначала ему пришлось преодолеть чисто формальные препоны в школе, иначе он закончил бы курс обучения еще раньше», — рассказывает отец мальчика Александр Симон.

Свой школьный путь Лоран начал в гимназии в Амстердаме , когда ему было 6 лет. Его любимый предмет — математика. Выступая по бельгийскому радио, Лоран рассуждал совсем по-взрослому, рассказывая о торжестве царицы наук и о том, что она охватывает огромную сферу: алгебру, геометрию, статистику.

В конце лета мальчика ждет поступление в университет. Его отец хочет, чтобы это был один из вузов Бельгии или Нидерландов , но предложения юному гению поступают со всего мира.

Лоран еще не решил, что хочет изучать — возможно, это будет математика или физика. В последние месяцы своей школьной жизни мальчик много времени уделял естественным наукам и математике, эти предметы ему нравились.

Что касается свободного времени, то его Лоран проводит за решением математических задач и чтением книг по медицине. По сути, он никогда не был ребенком и даже в раннем детстве не интересовался игрушками и играми с другими детьми.

С такими перспективами Лорану, вероятно, светит слава нобелевского лауреата, основателя IT-корпорации, ну или изобретателя лекарства от всех болезней. Сам мальчик говорит, что хотел стать астронавтом или хирургом, но теперь думает о карьере в сфере компьютерных наук.

«Если он завтра решит стать плотником, для нас это не будет проблемой, — говорит отец Лорана. — Главное, чтобы он был счастлив».