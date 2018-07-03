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Восьмилетний бельгиец поступил в вуз
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Восьмилетний бельгиец поступил в вуз 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В бельгийском Брюгге среднюю школу окончил восьмилетний вундеркинд Лоран Симон. Он прошел курс обучения, рассчитанный на шесть лет, всего за полтора года. Одноклассники мальчика старше его более чем вдвое. Уровень IQ Симона составляет 145, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
У Лорана одновременно бельгийские и голландские корни. Осенью мальчик, чей любимый предмет математика, собирается поступать в университет, ему уже поступили предложения от нескольких престижных вузов из разных стран.
По словам отца мальчика, тот мог закончить школу еще раньше, если бы не ряд демократических проволочек.
В свободное время Лоран решает математические задачи и читает книги по медицине. В раннем детстве он собирался стать хирургом или астронавтом, однако в настоящий момент думает сделать карьеру в IT-сфере.
Отец не по годам умного мальчика говорит, впрочем, что будущая профессия сына для него неважна.
"Пусть станет хоть плотником, главное, чтобы он был счастлив", — отметил отец вундеркинда.
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