Общую физкультуру заменят виды спорта

Исаак Калина. Уроки физкультуры в старших классах предложили заменить секциями по разным видам спорта. С такой идеей выступил руководитель Департамента образования Москвы

По его мнению, нельзя 11 лет заниматься только физической культурой.

— Физическая культура должна быть сформирована до школы и в начальных классах, максимум до класса восьмого, — считает Исаак Калина. — А после этого наши уроки физкультуры, особенно в больших школах, с большими спортзалами, стадионами, могли бы стать уроком-секцией.

Таким образом занятия могли бы идти в том направлении спорта, которое выбирает сам старшеклассник.

— При этом, конечно, будет возможность перехода из одного урока-секции в другой, и должна остаться секция общей физической подготовки, которая не привязана ни к одному виду спорта, — добавил глава департамента.

Исаак Калина также отметил, что в качестве физической культуры старшеклассникам необходимо засчитывать их серьезные занятия в спортивных секциях за пределами школы.

— Чтобы мы засчитывали это в качестве выполнения программы физической культуры, — считает он.

Учитель физкультуры московской школы «Покровский квартал» Ирина Суслова поддерживает идею главы департамента.

— Это предложение очень хорошее, потому что именно в старшей школе ребята сформированы, многие из них уже занимаются в секции дополнительно, — говорит Суслова. — И такой урок физкультуры стал бы продолжением выбранного ими вида спорта или дал возможность заняться помимо, например, футбола еще и баскетболом.

Ирина Суслова также отметила, что это поможет увеличить число спортсменов в столице.

— Но обязательно нужны хорошие преподаватели, которые смогут дать именно профессиональные навыки по конкретному виду спорта, — уточнила она.

КСТАТИ

Ранее москвичи проголосовали за виды спорта, которыми нужно разнообразить уроки физкультуры в школах. На первом месте с большим отрывом — занятия плаванием. Их предпочли 25,7 процента участников голосования. Более 14 процентов выбрали боевые искусства. Около 12 процентов человек высказались за фитнес-тренировки.