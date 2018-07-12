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В Хабаровском крае почти 40 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ
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В Хабаровском крае почти 40 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ 

RT на русском 6 часов назад
Фото: RT на русском
По итогам выпускных экзаменов 39 школьников Хабаровского края набрали максимально возможное число баллов.
Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, для лучших выпускников, поступивших в вуз на территории края, будет оказана материальная поддержка.
«При успешной сдаче первой сессии «стобалльники» ЕГЭ-2018, а также победители и призёры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получат стипендию губернатора края в размере 50 тыс. рублей», — цитирует ИА «Хабаровский край» пресс-службу ведомства.
Большинство выпускников (22 человека) набрали по 100 баллов на экзамене по русскому языку.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге подвели первые итоги основного периода ЕГЭ.
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