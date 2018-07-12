В Хабаровском крае почти 40 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ

По итогам выпускных экзаменов 39 школьников Хабаровского края набрали максимально возможное число баллов.

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, для лучших выпускников, поступивших в вуз на территории края, будет оказана материальная поддержка.

«При успешной сдаче первой сессии «стобалльники» ЕГЭ-2018, а также победители и призёры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады получат стипендию губернатора края в размере 50 тыс. рублей», — цитирует ИА «Хабаровский край» пресс-службу ведомства.

Большинство выпускников (22 человека) набрали по 100 баллов на экзамене по русскому языку.