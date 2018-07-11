Предварительные итоги ЕГЭ подвели в Иркутске.

По предварительным данным в этом году было получено 47 результатов ЕГЭ с максимальным количеством баллов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Особенно отличился выпускник лицея № 1 Антон Шангареев, он набрал по 100 баллов за два экзамена по математике профильного уровня и информатике.

В городском департаменте образования отметили, что 41 выпускник области сдал русский язык на высший балл. При этом стобальники по этому предмету выходцы из нескольких образовательных учреждений — гимназий № 3 и № 25, лицеев № 1 № 3 и № 36, лицея-интерната № 1, школ №№ 4, 9, 11, 12, 14, 19, 24, 32, 40, 57 и 64, а так же центра образования № 47.

100 баллов по информатике набрали два одиннадцатиклассника. Так же стобальные результаты ученики показали по предметам — математика профильного уровня (выпускник лицея №1), физика (гимназия № 44), химия (школа № 49), немецкий язык (лицей № 3)..