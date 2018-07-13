Хабаровчанка ради интереса сдала ЕГЭ на 100 баллов

Хабаровчанка из интереса сдала ЕГЭ спустя 15 лет и получила 100 баллов

Жительница Хабаровска , закончившая школу в 2003 году, решила проверить себя и сдала в этом году ЕГЭ по математике и физике, набрав 100 и 88 баллов соответственно, сообщается на сайте министерства образования Хабаровского края.

"Мне было любопытно посмотреть, как изменилась процедура сдачи и проведения ЕГЭ спустя 15 лет и что появилось нового. Я выбрала два предмета — профильную математику и физику, которые писала в резервные дни. Эти предметы всегда были мне хорошо знакомы, поэтому и готовилась к ним самостоятельно, без репетиторов. В первый раз, на ЕГЭ по физике и математике в 2003 году я набрала 84-86 баллов, но в этот раз удалось увеличить свои показатели: по физике — 88, по профильной математике — 100 баллов", — приводятся на сайте слова хабаровчанки Марии.

Отмечается, что хабаровчанка сравнила программу и организацию ЕГЭ 2003 и 2018 годов. По ее мнению, программа по математике изменилась, а физика осталась без серьезных изменений. Бланки стали черно-белыми, экзаменационные материалы печатают теперь прямо в аудиториях.

"Раньше в аудиториях организаторы часто ходили по кабинету и "стояли над душой", что очень отвлекало и нервировало. Сейчас же такого нет, для этого есть видеокамеры с металлоискателями, которые никакого дискомфорта у меня не вызвали", — рассказала она.

Как уточняет министерство, ранее хабаровчанка окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения по направлению "Физика и техника оптической связи".

Сообщается также, что итоговая аттестация в этом году для выпускников 11-х классов проходит в три этапа. Досрочный — с 21 марта по 11 апреля, основной — и дополнительный — с 4 по 15 сентября. По результатам окончания основной волны ЕГЭ в крае зафиксировано 39 стобалльников — это выпускники текущего года и прошлых лет.