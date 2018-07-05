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Более семи тысяч 11-классников приняли участие в сдаче ЕГЭ в Удмуртии
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Более семи тысяч 11-классников приняли участие в сдаче ЕГЭ в Удмуртии 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В Удмуртской Республике завершился основной этап Единого государственного экзамена, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона. В ЕГЭ приняли участие более семи тысяч 11-классников.
«Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком проведения единой государственной аттестации», — отмечается в сообщении.
Для контроля за ходом ЕГЭ в пунктах проведения присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники министерства.
Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
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