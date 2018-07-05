Более семи тысяч 11-классников приняли участие в сдаче ЕГЭ в Удмуртии

Удмуртской Республике завершился основной этап Единого государственного экзамена, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона. В ЕГЭ приняли участие более семи тысяч 11-классников.

«Все экзамены прошли без сбоев и в соответствии с установленным порядком проведения единой государственной аттестации», — отмечается в сообщении.

Для контроля за ходом ЕГЭ в пунктах проведения присутствовали общественные наблюдатели и сотрудники министерства.