В Грузии внешний периметр школ будет оборудован камерами видеонаблюдения

Тбилиси , 3 июля / Синьхуа / — Заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури считает, что обеспечение безопасности школ необходимо. По ее словам 11 млн лари /около 4,5 тыс. долларов/ выделены на то, чтобы внешний периметр школ был оборудован камерами видеонаблюдения.

"Оборудование внешнего периметра школ видеонаблюдением довольно приоритетно. 11 млн лари выделено со стороны государства, чтобы в течение 2018-2019 учебного года внешний периметр школ был полностью оборудован видеонаблюдением", — отметила она.

Кроме того, замминистра образования и науки Грузии также сообщила, что планируется обучение учащихся правилам дорожной безопасности. «В школьном пространстве будут размечены мини-улицы и дорожные знаки, чтобы учащиеся уделяли внимание и этому. Первая часть учебника по безопасности уже готова и распространена в школах», — подчеркнула Л. Гигаури.

Напомним, что в Грузии 2,085 тыс. государственных и 225 частных школ. С нового учебного года в школах Грузии учатся 575 тыс. учеников. —0—