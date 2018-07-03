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В Грузии внешний периметр школ будет оборудован камерами видеонаблюдения
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В Грузии внешний периметр школ будет оборудован камерами видеонаблюдения 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Тбилиси, 3 июля /Синьхуа/ — Заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури считает, что обеспечение безопасности школ необходимо. По ее словам 11 млн лари /около 4,5 тыс. долларов/ выделены на то, чтобы внешний периметр школ был оборудован камерами видеонаблюдения.
"Оборудование внешнего периметра школ видеонаблюдением довольно приоритетно. 11 млн лари выделено со стороны государства, чтобы в течение 2018-2019 учебного года внешний периметр школ был полностью оборудован видеонаблюдением", — отметила она.
Кроме того, замминистра образования и науки Грузии также сообщила, что планируется обучение учащихся правилам дорожной безопасности. «В школьном пространстве будут размечены мини-улицы и дорожные знаки, чтобы учащиеся уделяли внимание и этому. Первая часть учебника по безопасности уже готова и распространена в школах», — подчеркнула Л. Гигаури.
Напомним, что в Грузии 2,085 тыс. государственных и 225 частных школ. С нового учебного года в школах Грузии учатся 575 тыс. учеников. —0—
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