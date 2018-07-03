Еще один обязательный ЕГЭ введут в России

В России в 2022 году введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку

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Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку будет введён в России в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. Отмечается, что в настоящее время уже разрабатываются задания. «Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделён на два уровня, выходит из стандарта 2010 года», — сказал Кравцов. Ранее, как сообщало издание «Сусанин», в Удмуртии 17 выпускников сдали на 100 баллов Единый государственный экзамен по русскому языку.