Еще один обязательный ЕГЭ введут в России

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В России в 2022 году введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку 

RT на русском 3 июля 2018
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку будет введён в России в 2022 году.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Отмечается, что в настоящее время уже разрабатываются задания.
«Мы учитываем результаты ОГЭ для того, чтобы были объективные результаты. В 2021 году проведем, наверное, массовую апробацию. Если иностранный язык будет обязательный, то он будет двухуровневый. То, что английский будет разделён на два уровня, выходит из стандарта 2010 года», — сказал Кравцов.
Ранее, как сообщало издание «Сусанин», в Удмуртии 17 выпускников сдали на 100 баллов Единый государственный экзамен по русскому языку.
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