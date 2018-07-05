Москва стала пятой в мире по уровню знаний школьников

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, по данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира с 2019 по 2017 наблюдаются заметные положительные изменения.
Эксперты составляли рейтинг, изучив три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов.
Согласно докладу специалистов, 42 процента столичных школьников ходят на спортивные кружки и секции, 30 процентов — относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.
В 2016 году Москва также показала высокие результаты школьного образования в международном исследовании PISA. Тогда эксперты отметили, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира.
В начале 2016 года стало известно, что качество образования в московских школах будут оценивать на международном уровне. В авторитетных международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года Москва оценивается в этом рейтинге как отдельный субъект. Таким образом, ученики столичных школ конкурируют по качеству знания со школьниками из других мегаполисов мира.