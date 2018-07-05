Москва стала пятой в мире по уровню знаний школьников

Москва заняла пятое место в мире по уровню знаний школьников

Шанхай, Гонконг, В пятерку лидеров также вошли Сингапур Хельсинки и Токио.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , по данным международной консалтинговой группы Bain & Company, в образовательной системе столицы в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира с 2019 по 2017 наблюдаются заметные положительные изменения.

Эксперты составляли рейтинг, изучив три ключевых показателя: знания учащихся, дополнительное образование, развитие информационной инфраструктуры, а также индивидуальных талантов.

Согласно докладу специалистов, 42 процента столичных школьников ходят на спортивные кружки и секции, 30 процентов — относящиеся к сфере культуры, а 29 процентов занимаются техническим творчеством.

В 2016 году Москва также показала высокие результаты школьного образования в международном исследовании PISA. Тогда эксперты отметили, что школы столицы по уровню читательской и математической грамотности входят в десятку лучших образовательных систем мира.