Бумажные учебники не заменят на цифровые 

В этом заверила министр просвещения Ольга Васильева
Вопреки опасениям родителей и педагогов российские школы не перейдут полностью на электронные учебники. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева, тем самым опровергнув сообщения СМИ о ее намерении через несколько лет сделать процесс обучения полностью электронным.
«В средствах массовой информации пишут о том, что Васильева хочет заменить электронными все бумажные учебники к 2021 году. Поверьте, не хочет и никогда этого не сделает», — отметила министр.
По ее мнению, не случится и полный переход от письма к печатанию на клавиатуре, поскольку детям необходимо развивать мелкую моторику.
«В библиотеке цифровой школы обязательно будут бумажные книги, которые можно подержать в руках, полистать, посмотреть, почитать. И тут же цифровая часть библиотеки, где в компьютерах все собрано в «цифре», — заявила Васильева.
В июне РБК писал о проекте Минпросвещения «Цифровая школа», согласно которому министерство планирует к декабрю 2020 года избавиться от традиционных учебников по 11 школьным предметам. В мае Ольга Васильева рассказала РБК в кулуарах ПЭФ, что проект «Цифровая школа» еще дорабатывается и приводится в соответствие с новыми майскими указами Путина. Документ был рассмотрен на президиуме Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам