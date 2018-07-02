Бумажные учебники не заменят на цифровые

В этом заверила министр просвещения Ольга Васильева

Вопреки опасениям родителей и педагогов российские школы не перейдут полностью на электронные учебники. Об этом заявила министр образования Ольга Васильева, тем самым опровергнув сообщения СМИ о ее намерении через несколько лет сделать процесс обучения полностью электронным.

«В средствах массовой информации пишут о том, что Васильева хочет заменить электронными все бумажные учебники к 2021 году. Поверьте, не хочет и никогда этого не сделает», — отметила министр.

По ее мнению, не случится и полный переход от письма к печатанию на клавиатуре, поскольку детям необходимо развивать мелкую моторику.

«В библиотеке цифровой школы обязательно будут бумажные книги, которые можно подержать в руках, полистать, посмотреть, почитать. И тут же цифровая часть библиотеки, где в компьютерах все собрано в «цифре», — заявила Васильева.