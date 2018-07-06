Школу на 825 мест на Дмитровском шоссе планируется ввести в эксплуатацию в июле

Новая школа на 825 мест на Дмитровском шоссе готовится ко вводу в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«В районе Северный на северо-востоке Москвы завершено строительство школы на 825 мест по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 13. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом месяце. В настоящее время завершаются благоустройство прилегающей территории и монтаж оборудования и мебели», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

Уточняется, что общая площадь здания составляет почти 14 тыс. кв. м. На первом этаже расположены раздевалки, медицинский блок, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии, спортивный зал, мастерские для обработки дерева и металла, а также для вышивания и кулинарии. Там же разместится столовая на 454 места. На втором этаже размещены учебные классы, специализированные кабинеты, компьютерная лингвистическая лаборатория, спортивный и актовый залы, фойе с зоной отдыха.

На третьем этаже оборудованы учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, компьютерную лингвистическую лабораторию, специализированные кабинеты с лаборантскими, на четвертом — учебные классы универсального назначения, кабинет технического рисования и черчения, методический кабинет, кабинет иностранного языка, учительскую, библиотеку с зоной читательских мест, книгохранилище, интернет-клубом.