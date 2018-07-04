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Госдума не поддержала законопроект о лишении образовательной организации лицензии в конце учебного года
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Госдума не поддержала законопроект о лишении образовательной организации лицензии в конце учебного года 

Агентство «Москва» 4 июля 2018
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение государственной аккредитации образовательной организации только по окончании текущего учебного года.
«Законопроектом предлагается обеспечить непрерывность учебного процесса в текущем году с целью завершения учебного года в образовательной организации, что позволит обучающимся пройти государственную итоговую аттестацию с последующей выдачей документов об образовании и документов об образовании и о квалификации, а также завершить текущий учебный год лицам, продолжающим обучение», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно официальному отзыву правительства, законодательством уже предусмотрены меры, обеспечивающие защиту прав обучающихся в случае лишения образовательной организации государственной аккредитации, в том числе за счет перевода в другие образовательные организации.
Проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Законодательным собранием Приморского края.
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