В школе №1613 торжественно закрылась лагерная смена

Казалось бы, совсем недавно мы сообщали о начале участия этой школы в городской программе «Московская смена». Но… смена пролетела быстро — и вот настал день её торжественного закрытия.

Праздник в честь закрытия смены стал смотром того, чему школьники научились за месяц. На сцене появлялись поделки ребят, их сменяли выступления танцоров… А кто-то в дни бутовской летней смены начал осваивать гитару и бас-гитару — их звукам также нашлось место на праздничной сцене.

Самый главный итог смены — то, что дети отдохнули и с пользой провели время.