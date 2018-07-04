Ещё
В школе №1613 торжественно закрылась лагерная смена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе №1613 торжественно закрылась лагерная смена 

Вестник Бутова 4 июля 2018
Фото: Вестник Бутова
Казалось бы, совсем недавно мы сообщали о начале участия этой школы в городской программе «Московская смена». Но… смена пролетела быстро — и вот настал день её торжественного закрытия.
Праздник в честь закрытия смены стал смотром того, чему школьники научились за месяц. На сцене появлялись поделки ребят, их сменяли выступления танцоров… А кто-то в дни бутовской летней смены начал осваивать гитару и бас-гитару — их звукам также нашлось место на праздничной сцене.
Самый главный итог смены — то, что дети отдохнули и с пользой провели время.
Вестник Бутова: последние новости
Школьники Москвы по уровню знаний стали пятыми в мире Итоговый педсовет прошёл в школе №1945 Часть выпускников школы №1174 наградили за особые успехи в обучении
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу261
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение