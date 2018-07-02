Если не попал на бюджет: 5 способов заплатить за образование

Попасть на бюджетное место в вузе — значит вытянуть счастливый билет, ведь высшее образование в России сегодня — удовольствие не из дешевых. Но что же делать тем, кто будет вынужден платить за учебу? Расскажем, откуда взять деньги на образование и как сделать оплату максимально выгодной.

1. Оформить кредит

Кредит на образование можно взять в рамках программы господдержки, которая должна заработать уже в сентябре. В этом случае студентам, которые рассчитывают на государство в этом году, придется оплатить первый семестр самостоятельно. По условиям программы, кредит можно будет взять на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного образования. Плюсами такого кредитования являются отсутствие необходимости в залоге и поручителе, к тому же, во время учебы нужно будет выплачивать только проценты по кредиту — основную сумму долга банк будет требовать с вас только после выпуска. Однако если студента, взявшего кредит при поддержке государства, отчислят, деньги нужно будет сразу вернуть.

Если вы не доверяете госпрограмме, можно взять и обычный образовательный кредит. Конечно, он обойдется значительно дороже: процентная ставка по кредиту на образование составит от 11,9 до 19% годовых. Однако, в отличие от кредитования в рамках программы, деньги можно будет потратить на любой вид обучения: от среднего специального до изучения иностранных языков.

Наконец, если по каким-то причинам два предыдущих варианта вам не подходят, можно присмотреться к потребительским кредитам. Но в таком случае минимальный процент банка будет составлять около 13% в год. Выплачивать кредит придется уже с первого месяца обучения, а если его сумма будет больше 1 млн рублей, вам потребуется поручитель или залог.

2. Использовать маткапитал

Размер материнского капитала в России в этом году достиг рекордной суммы — 453 026 рублей. И, как вы знаете, его можно потратить на образование детей. Для этого надо написать заявление, а к нему приложить паспорт владельца сертификата и копию договора на оказание платных образовательных услуг, заверенную вузом. По правилам студент должен быть моложе 25 лет, а ребенок, благодаря которому вы получили маткапитал, должен достигнуть трех лет.

3. Получить скидку на обучение

Многие вузы делают своим студентам скидки на обучение. Например, в Высшей школе экономики студенты, которым для поступления на бюджет не хватило несколько баллов, могут рассчитывать на скидку до 70% за первый год обучения. Также скидки в размере 25,50 и 70% получают участники, призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников. Те же категории студентов получают скидки от 10 до 80% на обучение в РАНХиГС

4. Накопить

Конечно, копить деньги на учебу нужно задолго до поступления. Сумма, которую нужно будет откладывать ежемесячно, зависит от того, на какую специальность хотите поступить вы или ваш ребенок, а также от материальных способностей вашей семьи. В среднем, если откладывать 10% с каждой зарплаты (возьмем за основу среднюю зарплату в России в 2018 году — 43 381 рубль), на четыре года обучения в вузе можно накопить за 5-10 лет.

5. Поступить по целевому направлению

Если вам претит мысль о платном обучении, можно попробовать поступить в вуз по целевому направлению. В этом случае надо будет заключить трехсторонний договор с вузом и компанией, выдающей целевое направление. Однако не стоит забывать, что после выпуска вам надо будет отработать в этой самой компании несколько лет по условиям договора.