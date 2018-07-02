Российские вузы обратились к Путину

Крупнейшие российские университеты обратились с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предложили реформировать систему государственной аккредитации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения, подписанный представителями 50 вузов.
По мнению авторов документа, действующая система аккредитации Рособрнадзора устарела и приняла «документарный характер». Эксперты ведомства зачастую недостаточно квалифицированы, полагают авторы обращения. Авторы письма предложили, в частности, изменить состав комиссий по проверке качества обучения в вузах, включив туда, в частности, представителей профессионального сообщества, а также размещать в открытом доступе итоги проверок.
«Многое из того, что в письме выдается за ноу-хау, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором, это примерно 96%. Оставшиеся 4% находятся в зоне ответственности самих вузов», — прокомментировал инициативу начальник управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзора Сергей Рукавишников.
Документ подписали, в том числе ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и президент РСПП, председатель Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям (НСПК) Александр Шохин. Письмо направлено президенту от Ассоциации ведущих университетов России (АВУР) и Ассоциации «Глобальные университеты» (АГУ),