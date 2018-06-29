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Правительство РФ поделило организации между министерствами просвещения и науки
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Правительство РФ поделило организации между министерствами просвещения и науки 

РИАМО 2 часа назад
На официальном портале правовой информации опубликованы списки подведомственных организаций министерства просвещения РФ и министерства науки России, передает Газета.ru.
«Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее перечни организаций, которые будут подведомственны министерству просвещения и министерству науки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации», — отмечается в сообщении.
Так, в ведение министерства науки и высшего образования вошли институты и научные центры Российской академии наук, другие исследовательские институты, несколько организаций Российской академии образования (РАО), а также ряд дошкольных учреждений. Министерству просвещения будут подчиняться школы, а кроме того, ряд центров и институтов РАО.
Документ также включает в ведение Роспотребнадзора центры и институты, которые занимаются оценкой образования и педагогическими измерениями.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения.
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