Правительство РФ поделило организации между министерствами просвещения и науки

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Почти 90 выпускников Наро‑Фоминского округа получили медали за успехи в учебе

Детская школа искусств в Раменском в сентябре откроется после капремонта

Каждый третий выпускник колледжа в сфере культуры в Подмосковье получил диплом с отличием