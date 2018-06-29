Ещё
Правительство разделило организации между министерствами просвещения и науки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство разделило организации между министерствами просвещения и науки 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее перечни организаций, которые будут подведомственны министерству просвещения и министерству науки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В ведение министерства науки и высшего образования вошли институты и научные центры РАН, другие исследовательские институты, несколько организаций РАО, а также ряд дошкольных учреждений. Министерству просвещения будут подчиняться школы, а также ряд центров и институтов РАО.
Документ также включает в ведение Роспотребнадзора центры и институты, которые занимаются оценкой образования и педагогическими измерениями.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения.
Газета.Ru: последние новости
Медведев поздравил выпускников российских школ МВД подсчитало выпускников на торжественных мероприятиях в России Более 645 тысяч человек отпразднуют выпускные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин определил статус Каспийского моря55
Названа средняя зарплата москвичей492
«Друзьям Путина» удалось выкрутить руки Европе19
На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя74
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»98
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Вещи
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение