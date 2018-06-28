И. Калина предложил заменить уроки физкультуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта 

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина предложил заменить уроки физической культуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта. Об этом он сообщил журналистам в рамках пресс-конференции «Результаты 2017/2018 учебного года».
«Я убежден, что нельзя 11 лет останавливаться на уровне физической культуры, вообще-то физическая культура должна быть сформирована за начальную школу, максимум — до класса восьмого. А с восьмого класса наши уроки физкультуры могли бы стать уроками-секциями: дальше уроки могли бы идти по направлениям тех видов спорта, которые выбрали наши старшеклассники. При этом, конечно, остается возможность перехода из одного урока-секции в другой, конечно, должна остаться секция чисто по общей физической подготовке», — сообщил И. Калина.
Он также отметил, что старшеклассникам необходимо засчитывать занятия в спортивных школах за занятия физкультурой в школе.
«Я уверен, что мы обязаны начать засчитывать в качестве занятий по физической культуре старшеклассникам их серьезные занятия в спортивных секциях даже не в школе. Где-то там, где ребята серьезно занимаются спортом, надо подхватить это», — добавил И. Калина.