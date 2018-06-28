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И. Калина предложил заменить уроки физкультуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта
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И. Калина предложил заменить уроки физкультуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина предложил заменить уроки физической культуры после восьмого класса на секции по различным видам спорта. Об этом он сообщил журналистам в рамках пресс-конференции «Результаты 2017/2018 учебного года».
«Я убежден, что нельзя 11 лет останавливаться на уровне физической культуры, вообще-то физическая культура должна быть сформирована за начальную школу, максимум — до класса восьмого. А с восьмого класса наши уроки физкультуры могли бы стать уроками-секциями: дальше уроки могли бы идти по направлениям тех видов спорта, которые выбрали наши старшеклассники. При этом, конечно, остается возможность перехода из одного урока-секции в другой, конечно, должна остаться секция чисто по общей физической подготовке», — сообщил И. Калина.
Он также отметил, что старшеклассникам необходимо засчитывать занятия в спортивных школах за занятия физкультурой в школе.
«Я уверен, что мы обязаны начать засчитывать в качестве занятий по физической культуре старшеклассникам их серьезные занятия в спортивных секциях даже не в школе. Где-то там, где ребята серьезно занимаются спортом, надо подхватить это», — добавил И. Калина.
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