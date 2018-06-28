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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане
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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане 

ТАСС 28 июня 2018
МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с участием трех машин в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах республики.
"Три машины столкнулись на трассе «Кавказ». Предварительно, два человека погибли и восемь пострадали. Причины ДТП выясняются", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 12:40 мск поступила информация о том, что в Бабаюртовском районе на федеральной автодороге «Кавказ» произошло столкновение с участием трех автомобилей. «По предварительным данным, имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.
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