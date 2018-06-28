Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 28 июня. / ТАСС /. Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с участием трех машин в Бабаюртовском районе Дагестана , сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах республики.

"Три машины столкнулись на трассе «Кавказ». Предварительно, два человека погибли и восемь пострадали. Причины ДТП выясняются", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 12:40 мск поступила информация о том, что в Бабаюртовском районе на федеральной автодороге «Кавказ» произошло столкновение с участием трех автомобилей. «По предварительным данным, имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.