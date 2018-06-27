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Клычков анонсировал кадровый и инфраструктурный прорыв
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Клычков анонсировал кадровый и инфраструктурный прорыв 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 27 июня в ходе визита на производственную площадку АО «Орелстройиндустрия» рассказал о планах по утолению кадрового голода в промышленности.
В Орле 50 тысяч студентов, их них около 15 тысяч учатся в учреждениях среднего профессионального образования, но умелых рабочих рук не хватает. Область выступила с инициативой создания центра профессионального образования в Орле. Это должно быть не просто пристанище для тех, кто не может поступить в вуз.
Стоимость проекта порядка 11 млрд рублей. Кампус на 15 тысяч студентов, современное оборудование, станки, роботы — высокотехнологичное образование. Есть предварительное согласование с Минпромторгом и Министерством просвещения. Окончательное решение за председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Встреча премьер-министра и врио губернатора Андрея Клычкова уже назначена.
— Это будет прорыв кадровый и инфраструктурный, — подчеркнул Андрей Клычков.
Предварительно, центра профессионального образования будет создан на базе РАНХиГС. В качестве одной из площадок физического размещения рассматривается территория ОГУ, у которого есть порядка 40 гектаров «свободных» земель.
— Если будет решение Медведева, тогда конкретика появится, — подчеркнул Андрей Клычков.
Сообщение Клычков анонсировал кадровый и инфраструктурный прорыв появились сначала на РИА 57.
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