Иностранные студенты выпустились из рязанского госуниверситета 

Рязанский госуниверситет имени С. А. Есенина выпустил в этом году магистров и бакалавров из более десяти стран, сообщает пресс-служба РГУ.
На учебу в Рязань приехали студенты из Китая, Армении, Украины, Тайваня, Сирии, Узбекистана, Туркменистана, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Японии, Испании и других стран.
«Я надеюсь, что годы, проведенные в нашем университете, это важные годы в вашей жизни, — сказал в своем поздравлении ректор РГУ Андрей Минаев. — Вы получили здесь не только образование, но и правильное представление о России, как о стране, в которой рады гостям».