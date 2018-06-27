Ещё
Иностранные студенты выпустились из рязанского госуниверситета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранные студенты выпустились из рязанского госуниверситета 

АиФ Рязань 1 час назад
Рязанский госуниверситет имени С. А. Есенина выпустил в этом году магистров и бакалавров из более десяти стран, сообщает пресс-служба РГУ.
На учебу в Рязань приехали студенты из Китая, Армении, Украины, Тайваня, Сирии, Узбекистана, Туркменистана, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Японии, Испании и других стран.
«Я надеюсь, что годы, проведенные в нашем университете, это важные годы в вашей жизни, — сказал в своем поздравлении ректор РГУ Андрей Минаев. — Вы получили здесь не только образование, но и правильное представление о России, как о стране, в которой рады гостям».
АиФ Рязань: последние новости
Студенты-нефтехимики защитились перед РНПК На выпускных вечерах в Рязани должно быть максимально безопасно — Греков Сергей Карабасов наградил лучших выпускников рязанских школ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов122
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными570
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына14
Украинский военный «сдал» Сенцова147
Известного режиссера гонят из МХТ10
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
03:43
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
00:32
Жена Башарова объявила о «жутком диагнозе» сына
Шоу-бизнес
00:42
Авиапассажирка люто материлась на экипаж
Происшествия
03:14
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Личный счет Путешествия
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение