В областях Армении прошли юридические консультации для российских соотечественников

В рамках семинара была представлена программа бесплатного образования в ведущих вузах Российской Федерации и освещены другие аспекты юридических вопросов, важных для соотечественников за рубежом.

В селах Арагацотнской и Гегаркуникской областей Армении прошли юридические консультации российских соотечественников. Мероприятие было организовано Центром правовой защиты.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом и посольство России в Армении совместно с Российским центром науки и культуры также участвовали в мероприятие. Консультации были проведены в формате выездного семинара.