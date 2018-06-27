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В областях Армении прошли юридические консультации для российских соотечественников
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В областях Армении прошли юридические консультации для российских соотечественников 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках семинара была представлена программа бесплатного образования в ведущих вузах Российской Федерации и освещены другие аспекты юридических вопросов, важных для соотечественников за рубежом.
В селах Арагацотнской и Гегаркуникской областей Армении прошли юридические консультации российских соотечественников. Мероприятие было организовано Центром правовой защиты.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом и посольство России в Армении совместно с Российским центром науки и культуры также участвовали в мероприятие. Консультации были проведены в формате выездного семинара.
В рамках семинара была представлена программа бесплатного образования в ведущих вузах Российской Федерации и освещены другие аспекты юридических вопросов, важных для соотечественников за рубежом. Кроме того, на семинаре присутствовали представители Иркутской области, которые презентовали возможности своего региона и рассказали о перспективах сотрудничества с областями Армении.
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