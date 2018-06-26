Свыше двух тысяч выпускников Самарской области закончили образовательные учреждения с отличием

Сегодня 26 юношей и девушек получили медали «За особые успехи в учении» от главы региона Дмитрия Азарова

Каждый из них своим примером опровергает утверждение, что лучшим можно быть только в одной сфере. Например, круглая отличница Ульяна из Елховского района — чемпионка области по дзюдо.

Поступать Ульяна планирует в педагогический. А вот Айгуль Нурутдинова из Похвистневского района лучше всех школьников области знает татарский язык и успешно играет в волейбол. В её классе было всего 4 ученика.