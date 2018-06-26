Свыше двух тысяч выпускников Самарской области закончили образовательные учреждения с отличием 

Сегодня 26 юношей и девушек получили медали «За особые успехи в учении» от главы региона Дмитрия Азарова.
Каждый из них своим примером опровергает утверждение, что лучшим можно быть только в одной сфере. Например, круглая отличница Ульяна из Елховского района — чемпионка области по дзюдо.
Поступать Ульяна планирует в педагогический. А вот Айгуль Нурутдинова из Похвистневского района лучше всех школьников области знает татарский язык и успешно играет в волейбол. В её классе было всего 4 ученика.
Дмитрий Азаров нацелил медалистов на продолжение обучения в вузах Самарской области. Он отметил, что сегодня в регионе есть широкий спектр учреждений, способных подготовить квалифицированных специалистов для таких отраслей, как ракето— и машиностроение, здравоохранение, образование, информационные технологии и многое другое. Мнение руководителя региона разделяет и председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников.