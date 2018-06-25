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Медведев пообещал продолжить повышать конкурентоспособность российских вузов
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Медведев пообещал продолжить повышать конкурентоспособность российских вузов 

ТВ Центр 7 часов назад
Фото: ТВ Центр
Как сообщил «ТВ Центр», ранее председатель правительства осмотрел один из объектов СПбГУ — дворцово-парковый ансамбль XIX века «Михайловская дача», где разместилась Высшая школа менеджмента. По словам Дмитрия Медведева, отсутствие единого кампуса тормозит развитие университета как одного из ведущих научных центров страны. А именно на такие вузы, напомнил глава кабмина, возложена задача внести свой вклад в прорыв по целому ряду направлений, о котором говорится в майском указе президента.
"Мы выделяем значительные деньги на повышение уровня глобальной конкурентоспособности и качества российского образования. Напомню, что в предыдущий период, то есть, с 2013 по 2017 годы, было выделено более 50 миллиардов рублей на соответствующие программы. Определённые результаты есть. В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, потому что понимаем, насколько она сложна", — отметил глава правительства.
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