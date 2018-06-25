Санкт-Петербургский университет получит новый кампус

Разбросанный по разным концам города Санкт-Петербургский госуниверситет может превратиться в классический западный вуз — со своим кампусом, где студенты и живут, и учатся, а учёные занимаются и научной, и преподавательской работой. Правда, это случится, если для университета подыщут площадку, способную вместить учебные корпуса, лаборатории, общежития, а также всю сопутствующую инфраструктуру — от собственного медицинского центра до стадионов и концертных залов.

Задача это непростая, так что к ней подключились премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они провели заседание попечительского совета СПбГУ, где главным вопросом повестки дня и был поиск места для кампуса.

«Ещё в 1915 году было обращение к императору о создании единого университетского города, — напомнил выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев. — Но этим планам не суждено было сбыться по понятным причинам. В 60-е годы уже советская власть хотела сделать университетский городок — слова «кампус» тогда не знали, — но этот проект реализовали только частично. Часть факультетов переехала в Петродворец, и университет стал ещё более разорван, чем раньше».

По поручению премьер-министра Минэкономразвития разработало концепцию единого кампуса без привязки к конкретному месту — там определено, что должно быть в вузовском городке и как это должно работать.

«Нам теперь предстоит понять, где это будет реализовано», — анонсировал следующий этап Медведев.

«Нам необходимо совместить все возможности университета в одной точке», — добавил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И НИКОЛАЙ КРОПАЧЕВ НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сейчас главный вуз Петербурга размещён в двухстах зданиях. Часть из них находится в аварийном состоянии, примерно треть — это дворцы и памятники архитектуры. «Вряд ли такое положение вещей можно назвать обоснованным, — покачал головой Медведев. — Это мешает развиваться университету».

За право разместить у себя кампус готовы побороться сразу два региона — Петербург и Ленобласть. Их губернаторы подготовили варианты площадок. Тут и Ржевка на севере города, и Пушкин, и намывные территории на Васильевском острове, и даже Гатчина. У каждого места есть свои плюсы и минусы.

Кроме того, остаётся вопрос, что останется в исторических зданиях в центре города — кому они отойдут, что в них разместят. Пока на эти вопросы ответа нет.

ПОСЕЩЕНИЕ КАМПУСА «МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Резервы для развития университета есть и в нынешних зданиях, — признал Кропачев. — Но они ограничены».

Серьёзным препятствием для успешной работы ректор назвал вынужденное дублирование ресурсов. Например, аудитории загружены в два-три раза меньше, чем могли бы быть в условиях кампуса. Приходится в четырёх частях города держать и энергетические центры, и компьютерные серверы. Кропачев посчитал, что за шесть лет учебы в СПбГУ студент около года тратит на дорогу: доехать от общежития в Петродворце до аудитории на Васильевском острове — это два часа. При этом 70 процентов студентов — иногородние.

Ректор назвал ещё одно преимущество единого кампуса: рядом работают учёные разных специальностей, и это рождает интересные разработки на стыке областей. Например, дизайн в медицинской среде или право в генетике. Правда, сейчас в таких дисциплинах лидерство у западных университетов вроде Кембриджа, Оксфорда, Гарварда. Но им проще: они изначально развивались как кампусы. Теперь на этот путь хочет встать и СПбГУ.

ПОСЕЩЕНИЕ КАМПУСА «МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА СПБГУ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Когда станет понятно, в каком именно месте появится новая площадка старейшего российского университета, неизвестно — поиск участка только начат. Но уже понятно, что он должен быть очень большим: кроме самого кампуса, там должно хватить места и для научно-технологической долины — на её наличии настоял Кропачев.