Повышение конкурентоспособности вузов продолжат, заявил Медведев

На заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета глава российского кабмина напомнил, что с 2013 по 2017 годы на соответствующие программы было выделено более 50 миллиардов рублей. «Определенные результаты есть. В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, поскольку понимаем, насколько она важна», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что результат данной работы достигается не отдельными решениями, а постоянной деятельностью в этом направлении.