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Повышение конкурентоспособности вузов продолжат, заявил Медведев
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Повышение конкурентоспособности вузов продолжат, заявил Медведев 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Выделение средств на повышение глобальной конкурентоспособности российской высшей школы будет продолжено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На заседании попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета глава российского кабмина напомнил, что с 2013 по 2017 годы на соответствующие программы было выделено более 50 миллиардов рублей. «Определенные результаты есть. В прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты. Эту работу мы будем продолжать, поскольку понимаем, насколько она важна», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что результат данной работы достигается не отдельными решениями, а постоянной деятельностью в этом направлении.
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