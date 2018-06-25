Медведев проведет заседание попечительского совета СПбГУ

"Двадцать пятого июня Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, на котором обсудят вопросы развития единого кампуса СПбГУ и деятельность ассоциации выпускников университета", — говорится в сообщении.