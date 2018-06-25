Медведев проведет заседание попечительского совета СПбГУ 

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где обсудят вопросы развития единого кампуса вуза, сообщает пресс-служба российского правительства.
"Двадцать пятого июня Дмитрий Анатольевич Медведев проведет заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, на котором обсудят вопросы развития единого кампуса СПбГУ и деятельность ассоциации выпускников университета", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в заседании примут участие министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент СПбГУ Людмила Вербицкая и представители бизнеса.