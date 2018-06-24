От Питера до Москвы. Как прошел Выпускной-2018 

2/16 Ведущим мероприятия был Иван Ургант. На концерте выступили R'n'B–исполнительница Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип–хоп–группа «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, танцевальный коллектив Аллы Духовой «Тодес». Концерт завершился выступлением рэпера Басты.
8/16 Прямой репортаж с красной дорожки, ведущей к входу в здание, вел телеканал «МузТВ». В программе был фуршет и концерт с участием таких популярных артистов и коллективов, как Полина Гагарина, Миша Марвин, группы «MBAND», «Maruv» и «Банд’Эрос» и другие.
11/16 На сцене Парка Горького выступили Feduk, Мот, T-killah, Дмитрий Маликов и другие. На Фонтанной площади парка прошел танцевальный марафон «Дай Пять – Выпускной» с Марком Тишманом, Городом 312, Банд'Эрос, Фабрикой.