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От Питера до Москвы. Как прошел Выпускной-2018
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От Питера до Москвы. Как прошел Выпускной-2018 

Рамблер 2 часа назад
В нашей галерее фотографии с выпускных вечеров в Москве и Санкт-Петербурге.
1/16  В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел праздник «Алые паруса», которому в этом году исполнилось 50 лет.
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2/16  Ведущим мероприятия был Иван Ургант. На концерте выступили R'n'B–исполнительница Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип–хоп–группа «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, танцевальный коллектив Аллы Духовой «Тодес». Концерт завершился выступлением рэпера Басты.
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3/16  После полуночи гости праздника увидели 20-минутное мультимедийное свето-пиротехническое шоу в акватории Невы с участием шведского корабля под алыми парусами.
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7/16  В Государственном Кремлёвском Дворце прошел всероссийский выпускной. Сюда съехались 6 тысяч вчерашних школьников как из Москвы и Подмосковья, так и с остальных регионов страны.
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8/16  Прямой репортаж с красной дорожки, ведущей к входу в здание, вел телеканал «МузТВ». В программе был фуршет и концерт с участием таких популярных артистов и коллективов, как Полина Гагарина, Миша Марвин, группы «MBAND», «Maruv» и «Банд’Эрос» и другие.
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9/16  В 23.00 выпускники отправились на Красную площадь на выступление группы «Би-2», в полночь начался салют и прозвучала торжественная клятва выпускников.
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10/16  Главный праздничный концерт прошел в Парке Горького.
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11/16  На сцене Парка Горького выступили Feduk, Мот, T-killah, Дмитрий Маликов и другие. На Фонтанной площади парка прошел танцевальный марафон «Дай Пять – Выпускной» с Марком Тишманом, Городом 312, Банд'Эрос, Фабрикой.
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Всего в Москве в праздничных мероприятиях приняли около 54 тыс. выпускников.
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