От Питера до Москвы. Как прошел Выпускной-2018 

1/16 В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел праздник «Алые паруса», которому в этом году исполнилось 50 лет. РИА Новости Фото:

2/16 Ведущим мероприятия был Иван Ургант. На концерте выступили R'n'B–исполнительница Мари Краймбрери, Мальбэк&Сюзанна, хип–хоп–группа «Каста», Виктория Дайнеко, Алсу, танцевальный коллектив Аллы Духовой «Тодес». Концерт завершился выступлением рэпера Басты. ТАСС Фото:

3/16 После полуночи гости праздника увидели 20-минутное мультимедийное свето-пиротехническое шоу в акватории Невы с участием шведского корабля под алыми парусами. РИА Новости Фото:

7/16 В Государственном Кремлёвском Дворце прошел всероссийский выпускной. Сюда съехались 6 тысяч вчерашних школьников как из Москвы и Подмосковья, так и с остальных регионов страны. ТАСС Фото:

8/16 Прямой репортаж с красной дорожки, ведущей к входу в здание, вел телеканал «МузТВ». В программе был фуршет и концерт с участием таких популярных артистов и коллективов, как Полина Гагарина, Миша Марвин, группы «MBAND», «Maruv» и «Банд’Эрос» и другие. РИА Новости Фото:

9/16 В 23.00 выпускники отправились на Красную площадь на выступление группы «Би-2», в полночь начался салют и прозвучала торжественная клятва выпускников. РИА Новости Фото:

10/16 Главный праздничный концерт прошел в Парке Горького. РИА Новости Фото: