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Аксенов — выпускникам: вам предстоит внести вклад в развитие Крыма и России
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Аксенов — выпускникам: вам предстоит внести вклад в развитие Крыма и России 

РИА Новости Крым 24 июня 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымских выпускников с окончанием школы и получением аттестата о среднем образовании. Приветственные слова он написал на своей странице в Instagram.
"Сегодня вы делаете первый шаг в новую взрослую жизнь, первый шаг в будущее. Фундамент этого будущего заложен школой, вашими учителями и наставниками, которые щедро делились с вами своими знаниями и опытом, вашими родителями, которые мудро и терпеливо поддерживали вас на пути к успехам в учёбе, творчестве, спорте, искусстве", — написал Аксенов.
Он выразил уверенность, что выпускники навсегда сохранят чувство признательности и благодарности своим учителям, и станут достойными гражданами нашей страны.
"Сегодня перед вами открыто множество дорог. Но вне зависимости от того, какую профессию и какой жизненный путь вы изберете, именно вам предстоит внести свой вклад в развитие российского Крыма, в развитие России, свой вклад в историю успехов и достижений нашей страны. Не сомневаюсь, что вы найдете достойное применение своим знаниям, способностям и талантам, — сказал глава Крыма. — Желаю вам реализации жизненных и профессиональных планов… В добрый путь!"
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