Аксенов — выпускникам: вам предстоит внести вклад в развитие Крыма и России

"Сегодня вы делаете первый шаг в новую взрослую жизнь, первый шаг в будущее. Фундамент этого будущего заложен школой, вашими учителями и наставниками, которые щедро делились с вами своими знаниями и опытом, вашими родителями, которые мудро и терпеливо поддерживали вас на пути к успехам в учёбе, творчестве, спорте, искусстве", — написал Аксенов.

Он выразил уверенность, что выпускники навсегда сохранят чувство признательности и благодарности своим учителям, и станут достойными гражданами нашей страны.