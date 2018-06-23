Балы и войны: как проходили выпускные вечера в России

Как праздновали выпускные вечера поколения российских школьников

Традицию праздновать окончание учебы с однокашниками в России заложил известный реформатор, который в свое царствование успел перевернуть привычный быт россиян с ног на голову, — Петр I.

Первыми российскими выпускниками стали ученики математических и навигационных школ, а также военных училищ. В 1718 году ученики школы математических и навигационных наук в Москве отпраздновали первый в российской истории выпускной.

Вчерашние школьники того года были молодыми людьми совершенно разных возрастов, поскольку в заведение принимались «дети» от 11 до 23 лет, а обучение могло продолжаться 10-15 лет.

В 1719 году праздник прошел в Санкт-Петербурге . Тогда в столице империи кутили первые выпускники Морской академии. В то время выпускные вечера были совмещены с церемонией, которая сейчас называется последним звонком: сначала выпускникам выдавали аттестаты об окончании учебного заведения, учителя и директор напутствовали их торжественными речами, а затем начинался праздничный банкет для уже бывших учеников и преподавателей.

Постепенно чинный ужин перетекал в настоящий мальчишник: выпускники братались с преподавателями, пили шампанское, распевали песни хором, а еще устраивали кулачные бои, чтобы проявить молодецкую удаль.

Со временем появилась еще одна традиция: заказывать одинаковые кольца, которые становились символом принадлежности к своеобразному клубу выпускников. Во взрослой жизни благодаря этим кольцам выпускники одного учебного заведениях разных лет могли узнавать друг в друге собратьев.

Директор Царскосельского лицея Егор Энгельгардт подарил первым выпускникам заведения, среди которых был и Александр Пушкин, чугунные кольца из осколков колокола лицейской церкви в виде сплетенных рук.

По традиции после выпускного акта (именно так в то время назывался этот праздник) колокол, собиравший учеников на занятия в течение нескольких лет, разбивали.

Кольца стали символом крепкой, братской любви между лицеистами, которые с тех пор стали называть себя «чугунниками».

На прощальном балу друзья-лицеисты пообещали друг другу встречаться каждый год в день основания лицея, 19 октября. И свое обещание они выполнили. Александр Горчаков стал последним лицеистом первого выпуска, который в 1882 году в одиночестве отпраздновал памятный день.

В XIX веке традиция выпускных-мальчишников коренным образом изменилась, потому что теперь на праздниках стали появляться девицы. Это было связано не с тем, что девушки получали дипломы, ведь в то время образование, тем более высшее, было доступно в основном мужчинам. Родители приводили дочерей на выпускные с целью найти подходящего жениха.

Ради такого серьезного дела — замужества, а не получения аттестата — родители не скупились. Для того чтобы снарядить дочь в первое плавание на светском балу отцы тратили тысячи рублей, небывалые по тем временам деньги, которые были доступны только самым богатым дворянам. В среднем на один выезд красавицы-дочери уходило до 3 тыс. рублей, сумма могла быть и больше — 10-20 тыс. целковых. Страшно представить, как разорялись главы семейств, где были дочери-погодки.

С приходом девушек на выпускные пришла традиция бала и танцев, а также невинного флирта и заигрываний. Конечно, родители были начеку, и зорко следили за детьми. В то время молодежь на выпускных балах танцевала мазурку и котильон. Позднее, во времена Александра II выпускники с молодыми дамами стали танцевать польку и вальс.

Последний танец считался более интимным, поскольку кавалер обнимал партнершу за талию, а их руки соприкасались, что, кстати, позволяло им обмениваться записками.

В XIX веке курсанты и кадеты завели еще одну своеобразную традицию выпускных — купаться теплыми июньскими вечерами в фонтанах, залезать на памятники и обливать их краской.

В то время выпускные балы проходили также и в женских учебных заведениях, например, в Смольном институте благородных девиц, но попасть на такие вечера можно было только по приглашениям. Молодые выпускницы хотели поразить друг друга и кавалеров на главном празднике, и поэтому заказывали себе платья из дорогой и легкой полупрозрачной ткани — кисеи, из-за чего девиц, многие из которых были инфантильными и излишне эмоциональными, стали называть «кисейными барышнями».

Пока столичные выпускники развлекались на балах, молодые люди в провинции праздновали окончание учебы по-своему. Например, традиции встречать на пароходе наступление первого дня взрослой жизни мы обязаны выпускникам Мужской гимназии в Красноярске . Родители учащихся скинулись и арендовали для своих детей пароход, который катал их по Енисею.

К слову, наслаждаться речной прогулкой смогли лишь три выпускника.

Из 70 человек первого набора до последнего курса дошли только шесть. Половина из них не выдержала экзамены, поэтому те трое избранных заслужили не только речную прогулку и встречу рассвета, но и того, чтобы мы упомянули их как первопроходцев-выпускников.

Если в XIX веке выпускные балы старались сделать как можно более роскошными и богатыми, то в начале следующего столетия праздники стали более скромными. Скорее всего это было связано с тем, что образование стало доступно не только богатейшим дворянам и дворянками, но и представителям других сословий. Гимназисты и кадеты на выпускные вечера надевали праздничную форму своего учебного заведения. В одинаковые и довольно скромные платья наряжались и гимназистки. Кроме того, в эти годы институты благородных девиц впервые стали самостоятельно оплачивать «банкеты с музыкой». До этого все материальные расходы ложились на плечи родителей выпускниц.

После Октябрьской революции 1917 года выпускные праздники стали еще более скромными и строгими. Что и говорить, даже слово «бал» было признано слишком старомодным и буржуазным и заменено на «вечер». До середины 1930-х годов выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. Однако со временем желание молодежи как следует отпраздновать начало новой жизни взяло свое и выпускные стали проходить с танцевальными вечерами.

20 и 21 июня 1941 года страна Советов отпраздновала свои последние мирные выпускные перед Великой Отечественной войной.

«21 июня 1941 года у нас был выпускной вечер, мы закончили учиться в школе… праздник был очень веселый, радостный, мы все были очень красивы. Хотя время было и трудное, мы надели самые красивые платья. Когда получили аттестаты, пошли всем классом на Красную площадь. У одного мальчика было портативное радио, он включил музыку, и мы на Красной площади танцевали вальс. Это длилось довольно долго, мы радостно смеялись, мечтали… А когда натанцевались вволю, один мальчик пошел меня провожать по набережной.

Он был в меня влюблен со второго класса. Если бы он остался жив, то, наверное, стал бы впоследствии крупным ученым, такой был интересный мальчик!..», — вспоминает одна из выпускниц московской школы.

Три последующих года советским выпускникам было не до больших праздников. В классах старшей школы тогда учились в основном одни девушки — юноши отправлялись на фронт. Поэтому на школьных фотографиях военных лет обычно не увидишь мужских лиц.

Традиция прощания со школой вернулась в Советский Союз после войны. Даже в те сложные годы выпускницы старались принарядиться для танцев на выпускных вечерах. Так, например, в моду вошли воротнички с кружевными рюшами, которые школьницы могли самостоятельно пришить к платью.

При этом ученики тех лет были намного взрослее современных школьников. Бывшие фронтовики, не успевшие получить аттестат во время войны, вновь возвращались в школы и заканчивали обучение.

В это же время кроме аттестата выпускники стали получать памятные листы из плотного картона с фотографиями всех учителей и преподавателей. Так появились альбомы, которые сейчас являются обязательным атрибутом выпускного, причем не только из 11, но и из 9 и 4 классов.

Выпускные вечера проходили в школах, при этом у дверей дежурили милиционеры, которые не выпускали уже бывших учеников из здания до шести утра.

Кроме танцев, было и еще одно развлечение для выпускников — капустники. Ребята ставили отрывки из пьес и юмористические сценки собственного сочинения. А еще появились так называемые «сладкие столы»: участники праздника могли угоститься пирожками, сладостями и газировкой, однако никакого алкоголя не допускалось.

Интересно, что характеристики, необходимые каждому комсомольцу, школа выдавала только на следующее после выпускного утро. Видимо, так у школьников был еще один стимул держать себя в руках даже на выпускном.