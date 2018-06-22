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Средства маткапитала можно направить на оплату детсада
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Средства маткапитала можно направить на оплату детсада 

АиФ Адыгея 22 июня 2018
Фото: АиФ Адыгея
Одним из важных изменений в программе материнского (семейного) капитала в 2018 году стала возможность направить средства сертификата на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных, связанных с получением дошкольного образования, расходов, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на маткапитал.
«Материнский капитал всегда предусматривал распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Только раньше использовать деньги на эти цели можно было спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался сертификат. С этого года семьи в Республике Адыгея могут воспользоваться средствами маткапитала на дошкольное образование сразу же после рождения ребенка, не дожидаясь исполнения трехлетнего возраста», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
Владельцы сертификатов вправе выбрать любую организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Непременным условием для образовательных организаций и организаций, предоставляющих услуги по обучению, является обязательное нахождение на территории Российской Федерации и наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Напомним, что до 31 декабря 2021 года должен быть рожден или усыновлен ребенок, дающий право на материнский капитал. Получить сертификат и распорядиться его средствами можно и после 2021 года. Размер материнского капитала — 453 026 рублей.
Оформить государственный сертификат, распорядиться его средствами и узнать остаток можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
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