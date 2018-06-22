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Библиотека Ноябрьска признана лучшей в окружном конкурсе
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Библиотека Ноябрьска признана лучшей в окружном конкурсе 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В конкурсе, который проходил с февраля по июнь 2018 года, приняло участие 21 образовательное учреждение из 13 муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники соревновались в четырех номинациях: «Современный библиотечно-информационный центр — библиотека образовательной организации», «Школьная библиотека — площадка для создания информационно-методического обеспечения учебного процесса и роста профессионального мастерства педагогических кадров», «Библиотека как социокультурный центр жизни школы», «Виртуальная школьная библиотека — шаг в будущее».
В номинации «Школьная библиотека — площадка для создания информационно-методического обеспечения учебного процесса и роста профессионального мастерства педагогических кадров» победителем стала библиотека гимназии № 1 Ноябрьска.
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