Библиотека Ноябрьска признана лучшей в окружном конкурсе

В конкурсе, который проходил с февраля по июнь 2018 года, приняло участие 21 образовательное учреждение из 13 муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа . Участники соревновались в четырех номинациях: «Современный библиотечно-информационный центр — библиотека образовательной организации», «Школьная библиотека — площадка для создания информационно-методического обеспечения учебного процесса и роста профессионального мастерства педагогических кадров», «Библиотека как социокультурный центр жизни школы», «Виртуальная школьная библиотека — шаг в будущее».

В номинации «Школьная библиотека — площадка для создания информационно-методического обеспечения учебного процесса и роста профессионального мастерства педагогических кадров» победителем стала библиотека гимназии № 1 Ноябрьска.