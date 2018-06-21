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Модель IT-образования для подготовки новых кадров разработают в опорном вузе в Тюмени
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Модель IT-образования для подготовки новых кадров разработают в опорном вузе в Тюмени 

ТАСС 21 июня 2018
ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) приступили к разработке модели IT-образования для подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.
"Специалисты ТИУ ведут разработку модели IT-образования в вузе, планируя завершить ее до конца текущего года. Исследования проводятся в рамках стратегического проекта вуза Smart City, который входит в программу развития опорного университета", — говорится в сообщении.
По словам руководителя подпроекта, директора Института транспорта ТИУ Андрея Медведева, перед рабочей группой была поставлена задача оценить ситуацию на рынке труда в IT-сфере региона и возможности университета по подготовке специалистов данного профиля. «Мы провели оценку сотен сайтов предприятий, на которых выставляются вакансии по тому или иному IT-профилю, в итоге мы можем сказать, что получили реальную ситуацию, которая имеет место быть на предприятиях региона и максимально отражает их потребности и интересы по обеспечению кадрами. Возможно, к следующей приемной кампании у нас уже будет некий продукт, который мы сможем использовать для разработки рекомендаций при формировании плана приема по профильным программам магистратуры», — говорится в сообщении.
Также было проведено анкетирование, для участия в котором были приглашены ключевые специалисты в IT-области, которые работают в университете. «С ними мы отработали экспертную оценку, изучили их мнение относительно того, какие и где на сегодняшний день могут быть востребованы программы, насколько вуз готов к подготовке ребят, которые идут в магистратуру IT-профиля», — уточнил Медведев.
Он отметил, что в итоге были получены две карты, отражающие возможности и потребности университета. «Наша следующая задача — попытать их наложить и получить модель IT-образования, задача очень сложная, до сих пор я не встречал ничего подобного», — пояснил Медведев.
Ранее сообщалось, что Smart City является стратегическим проектом и входит в программу развития опорного вуза. Концепцию данного проекта планируется представить в конце 2018 года. Он охватывает более 20 направлений: «Умная дорога», «Умное производство», «Умный дом», сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины.
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