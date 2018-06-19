«Хорошисты» СУНЦ НГУ получат финансовую поддержку фонда

Фонд «Эндаумент НГУ» приступает к использованию дохода от целевого капитала «На развитие СУНЦ НГУ» для того, чтобы, в первую очередь, помочь учащимся школы из малообеспеченных семей из отдаленных районов.

Формирование целевого капитала фонда началось в ноябре 2016 года. За это время было собрано около девяти миллионов рублей. Деньги планируется, в частности, направить на компенсацию 30% от стоимости содержания части учеников в интернате.

Выбирая тех, кому будет оказываться помощь, специальная комиссия, созданная фондом будет учитывать успехи кандидата на контрольных и олимпиадах Летней школы и финансовое положение семьи. «Основное требование для продления финансирования на очередной семестр: не более одной итоговой оценки „3“ и все остальные не ниже „4“ за предыдущий семестр по профилирующим предметам», сообщатся на сайте НГУ..