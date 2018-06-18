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Медведев назначил четырех заместителей министра науки
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Медведев назначил четырех заместителей министра науки 

Индикатор 7 часов назад
Фото: Индикатор
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении заместителей министра науки и высшего образования. Первым заместителем стал Григорий Трубников, кроме него кресла заместителей займут Сергей Кузьмин, Алексей Медведев и Александр Степанов. Документы опубликованы на сайте правительства (1, 2, 3, 4).
Григорий Трубников с начала 2017 года занимал должность заместителя министра науки и образования в прошлом составе правительства. При министре Васильевой он курировал научную часть деятельности Минобрнауки. Трубников — доктор физико-математических наук, академик РАН с 2016 года, до назначения на должност замминистра работал вице-директором Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. До утверждения нового состава правительства появлялась информация, что именно Трубников может стать руководителем Министерства науки.
Алексей Медведев ранее работал первым заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Его начальником был Михаил Котюков, который теперь стал министром науки и, соответственно, продолжает быть начальником. Сергей Кузьмин тоже был заместитель руководителя ФАНО. На прошлой должности он занимался вопросами организации планово-экономической деятельности Агентства и подведомственных организаций, развитием информационных технологий. Оба новых заместителя — земляки министра — все трое родом из Красноярска, закончили Красноярский государственный университет по экономическим специальностям.
Александр Степанов также ранее занимал должность заместитель руководителя ФАНО. К его полномочиям относились деятельность по учету и управлению федеральным имуществом подведомственных ФАНО организаций, хозяйственная деятельности Агентства, рассмотрение устных или письменных обращений граждан и юридических лиц, координирование работы в отношении федеральных государственных унитарных предприятий, председательство и участие в работе комиссий ФАНО России, Совета по внутреннему финансовому контролю и аудиту.
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