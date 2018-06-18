Медведев призвал быстрее завершить работу над министерством просвещения

"Нужно поскорее завершить работу над положением о министерстве просвещения, так как у нас два министерства, по сути, созданы заново в результате их разделения, и надо, чтобы и второй статутный документ, как говорят юристы, появился в отношении еще одного министерства, возникшего на базе министерства образования ", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Также Медведев сообщил, что подписал постановление, которое утверждает положение о министерстве науки и высшего образования.