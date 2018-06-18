Кабмин не намерен менять порядок назначения руководителей научных организаций

Глава кабинета министров сообщил о подписании положения о Министерстве науки и высшего образования, созданного в мае. Голикова уточнила, что документ, в частности, содержит процедуру назначения руководителей научных организаций.

"Руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО , министр науки и высшего образования будат назначать и утверждать в установленном порядке; речь идет о том порядке, который был принят еще 2014 году, и в этой части правительство не намерено ничего менять", — сказала вице-премьер. Она пояснила, что по этому порядку «кандидатуры на должность руководителей научных организаций, переданных из ведения ФАНО в ведение министерства, подлежат согласованию с президиумом Российской академии наук ».

Бесперебойное финансирование

Медведев поручил Голиковой обеспечить бесперебойное финансирование вузов после разделения Министерства науки и образования на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина сообщил о подписании положения о Министерстве науки и высшего образования. При этом он указал, что «нужно побыстрее завершить работу над положением о Министерстве просвещения, надо, чтобы и второй статутный документ, как говорят юристы, появился в отношении еще одного министерства, возникшего на базе Министерства науки и образования».

Голикова заверила, что данная работа завершается. «Чтобы не было беспокойства, хочу отметить, что мы зафиксировали в отдельном нормативном документе, чтобы не было сбоя в финансировании учреждений, которые ранее находились в ведении Министерства науки и образования, сейчас финансирование, необходимое на третий квартал, будет открыто», — отметила она. «Нужно преемственность обеспечить, чтобы ни одно учебное заведение не почувствовало на себе последствий реорганизаций», — поручил Медведев.