Многодетным семьям Ноябрьска к началу нового учебного года выплатят денежную компенсацию

В Ноябрьске многодетные семьи, стоящие на учете в управлении социальной защиты населения, к началу нового учебного года получат компенсацию. Величина пособия составляет 3489 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Выплата пособия будет произведена в беззаявительном порядке до 20 июля 2018 года.

Как рассказали в управлении соцзащиты города, на получение выплаты имеют право многодетные семьи, в составе которых будущие первоклассники, а также дети, которые продолжат обучение в новом учебном году в 10 классе. Кроме того, выплата положена семьям с детьми в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по очной форме в образовательных организациях.