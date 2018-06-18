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Многодетным семьям Ноябрьска к началу нового учебного года выплатят денежную компенсацию
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Многодетным семьям Ноябрьска к началу нового учебного года выплатят денежную компенсацию 

Noyabrsk24.ru 13 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске многодетные семьи, стоящие на учете в управлении социальной защиты населения, к началу нового учебного года получат компенсацию. Величина пособия составляет 3489 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Выплата пособия будет произведена в беззаявительном порядке до 20 июля 2018 года.
Как рассказали в управлении соцзащиты города, на получение выплаты имеют право многодетные семьи, в составе которых будущие первоклассники, а также дети, которые продолжат обучение в новом учебном году в 10 классе. Кроме того, выплата положена семьям с детьми в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимися по очной форме в образовательных организациях.
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