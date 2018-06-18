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В Башкирии девушка пят лет работала в школе с поддельным дипломом
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В Башкирии девушка пят лет работала в школе с поддельным дипломом 

АиФ-Уфа 17 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
В школе села Карманово, что в Янаульском районе республики, уволили учительницу, которая пять лет преподавала в школе с поддельным дипломом. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В 2013 году девушку приняли на работу в школу учителем русского языка. Проверка надзорного ведомства установила, что она представила в образовательное учреждение поддельный диплом учителя. Якобы, данный документ девушке выдали в Башгосуниверситете.
Учительница рассказала, что купила «липу» о высшем образовании за 17 тысяч рублей. Педагога уволили.
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