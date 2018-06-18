В Башкирии девушка пят лет работала в школе с поддельным дипломом

В школе села Карманово, что в Янаульском районе республики, уволили учительницу, которая пять лет преподавала в школе с поддельным дипломом. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В 2013 году девушку приняли на работу в школу учителем русского языка. Проверка надзорного ведомства установила, что она представила в образовательное учреждение поддельный диплом учителя. Якобы, данный документ девушке выдали в Башгосуниверситете.

Учительница рассказала, что купила «липу» о высшем образовании за 17 тысяч рублей. Педагога уволили.