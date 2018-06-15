В ней приняли участие представители более двадцати школ искусств и детских музыкальных школ из разных городов России, Луганской Народной Республики, университетов Москвы и Твери.
— Основными направлениями конференции стали темы «История рода — история Родины», «Вариативные модели образования», «Взаимодействие семьи и школы в культурно-образовательном пространстве детской школы искусств», «Здоровьеразвивающие технологии в сотрудничестве семьи и школы», — рассказал представитель ДШИ.
В рамках конференции работала выставка-ярмарка методической и научно-практической литературы. (вт)