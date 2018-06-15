Ещё
В детской школе искусств имени Балакирева состоялась конференция «Семья — Родина ребенка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В детской школе искусств имени Балакирева состоялась конференция «Семья — Родина ребенка» 

Управа района Выхино-Жулебино 15 июня 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В ней приняли участие представители более двадцати школ искусств и детских музыкальных школ из разных городов России, Луганской Народной Республики, университетов Москвы и Твери.
— Основными направлениями конференции стали темы «История рода — история Родины», «Вариативные модели образования», «Взаимодействие семьи и школы в культурно-образовательном пространстве детской школы искусств», «Здоровьеразвивающие технологии в сотрудничестве семьи и школы», — рассказал представитель ДШИ.
В рамках конференции работала выставка-ярмарка методической и научно-практической литературы. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Про Валентину Терешкову поговорят в Выхине-Жулебине Народные песни прозвучали в библиотеке на Ташкентской На Лермонтовском проспекте провели мастер-класс по скрапбукингу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста905
Названа цель пенсионной реформы в России335
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение