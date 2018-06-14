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Школа № 2103 и отделение «Самбо-70»-Ясенево» подвели итоги 3-летнего сотрудничества
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Школа № 2103 и отделение «Самбо-70»-Ясенево» подвели итоги 3-летнего сотрудничества 

Ясенево 14 июня 2018
Фото: Ясенево
Эти организации плотно работают вместе с 2015 года. За это время были организованы специализированные спортивные классы по борьбе и плаванию.
8 июня в школе № 2103 состоялся большой педагогический совет по итогам прошедшего учебного года. В нем приняли участие начальник отделения «Самбо-70»-Ясенево» Василий Григорьевич Алямкин, заместитель начальника по спортивной подготовке Елена Сергеевна Химич, а также тренеры отделения, которые работают со спортивными классами.
В. Г. Алямкин выступил перед педагогическим коллективом школы с докладом, в котором рассказал о работе в 11 спортивных классах, организованных за это время, и рассказал, что с начала нового 2018-2019 учебного года прибавится еще 4 новых класса.
Также Василий Григорьевич отметил замечательные спортивные результаты у ребят из школы № 2103 и предложил идеи по улучшению качества совместной работы тренеров и педагогов. Директор школы № 2103 Наталья Павловна Ильина и педагоги школы поддержали инициативу дальнейшего сотрудничества и планируют всячески развивать спорт в школе.
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