Уволенная из-за фото в купальнике учительница вернется на работу в школу

Омская учительница по истории Виктория Попова , которую уволила администрация школы № 7 за фотосессию в купальнике, вернется на работу в учебное заведение. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич, передает РИА Новости.

"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — заявил Крылич.

Ранее сообщалось, что на встрече министра образования региона Татьяны Дерновой с самой учительницей и руководством школы было принято решение о возврате Поповой на работу.

Школьного преподавателя уволили из учебного заведения после того, как в интернете появились ее фотографии в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.

Как оказалось, в свободное от основной работы время Попова проходила обучение в модельной школе и позировала в купальнике. Модельное агентство опубликовало ее фото в рекламных целях.

Руководитель агентства Екатерина Бредова заявила, что не могла предположить, что размещение фотографии в интернете станет поводом для увольнения Поповой.