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Уволенная из-за фото в купальнике учительница вернется на работу в школу
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Уволенная из-за фото в купальнике учительница вернется на работу в школу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Омская учительница по истории Виктория Попова, которую уволила администрация школы № 7 за фотосессию в купальнике, вернется на работу в учебное заведение. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства образования Омской области Илья Крылич, передает РИА Новости.
"Учительница вернется в ту же самую школу, где работала", — заявил Крылич.
Ранее сообщалось, что на встрече министра образования региона Татьяны Дерновой с самой учительницей и руководством школы было принято решение о возврате Поповой на работу.
Школьного преподавателя уволили из учебного заведения после того, как в интернете появились ее фотографии в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.
Как оказалось, в свободное от основной работы время Попова проходила обучение в модельной школе и позировала в купальнике. Модельное агентство опубликовало ее фото в рекламных целях.
Руководитель агентства Екатерина Бредова заявила, что не могла предположить, что размещение фотографии в интернете станет поводом для увольнения Поповой.
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