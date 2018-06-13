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В школе на Усиевича прошли окружные состязания среди многодетных семей
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В школе на Усиевича прошли окружные состязания среди многодетных семей 

Управа района Аэропорт города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Соревнования среди многодетных семей провели в школе № 1575 района Аэропорт. В них приняли участие представители всех 16 районов Северного округа столицы. Организаторами мероприятия выступили специалисты центра досуга и спорта «Орбита» совместно с представителями Объединения многодетных семей Москвы.
— В спортивном зале школы № 1575 на улице Усиевича состоялся окружной отборочный турнир спартакиады многодетных семей. Соревнования проводятся с целью пропаганды физической культуры и семейных ценностей, — поделилась представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
Победители примут участие в городских соревнованиях. (мю)
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