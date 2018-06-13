В Госдуму внесен законопроект об учете сведений о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о вопросах госаккредитации образовательной деятельности. Об этом сообщил сайт правительства. «Цель законопроекта — при государственной аккредитации образовательной деятельности законодательно закрепить обязательный учет сведений о независимой оценке качества подготовки студентов. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что положением о государственной аккредитации образовательной деятельности должен быть установлен обязательный учет таких сведений», — говорится в сообщении. Проект закона подготовлен Минобрнауки России