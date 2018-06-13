Омская «учительница в купальнике» вернется в школу после скандала

26-летняя учительница из Омска Виктория Попова продолжит работу в школе № 7, администрация которой вынудила ее уволиться. Конфликт с учебным учреждением возник из-за появления в сети фотографий Поповой в закрытом купальнике — они были сделаны для агентства моделей plus-size, в котором обучалась девушка.

О том, что Виктория продолжит преподавать в своей школе, сообщил ТАСС пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Крылич. Он пояснил, что после встречи с министром образования города и обсуждения ситуации Попова решила остаться на прежнем месте работы. Однако, так как при увольнении девушке был оплачен отпуск, вернется в штат она лишь после 15 августа — по истечении отпускного периода.

Пятый канал рассказывал о скандале вокруг фотографий, которые большинство польователей сети сочли вполне приемлемыми и не фривольными. Девушку поддержали не только в интернете — директор агентства, в котором девушка обучалась ремеслу модели, заявляла в интервью, что увольнение — несправедливое решение. Сама Виктория рассказала, что не хотела, чтобы «личное стало публичным» и винила себя в том, что подвергла риску педагогическую практику.